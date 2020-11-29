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В Индонезии началось мощное извержение вулкана Левотоло

Вулкан выбросил столб пепла на высоту около четырёх километров
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Вулкан выбросил столб пепла на высоту около четырёх километров

Вулкан выбросил столб пепла на высоту около четырёх километров

В воскресенье, 29 ноября, проснулся вулкан Левотоло, расположенный на индонезийском острове Ломблен в южной части страны.

Как сообщает местный Вулканологический и геологический центр по смягчению последствий стихийных бедствий, вулкан выбросил столб пепла на высоту около четырёх километров

Активность вулкана остается высокой, поэтому он может продолжать выбрасывать пепел. Индонезийские власти запретили полёты в данном районе и закрыли местный аэропорт.

Вулканологи рекомендуют жителям покинуть территорию в радиусе четырех километров от вулкана, а также запастись масками и защитным оборудованием для защиты кожи и глаз. Власти также предупредили о возможном появлении лавовых потоков и в связи с ситуацией ввели предпоследний уровень реагирования на угрозу.

На данный момент информации о жертвах и разрушениях нет.

Индонезии находится в сейсмически опасной зоне. Так называемое Тихоокеанском вулканическое огненное кольцо имеет порядка 130 действующих вулканов.