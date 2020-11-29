Черчесов сообщил, когда Дзюба вернется в сборную России в качестве капитана

Артем Дзюба Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нападающий питерского «Зенита» Артем Дзюба вернется в марте в сборную России по футболу в качестве капитана. Об этом сообщил главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.

«Он вернется в марте в сборную в качестве капитана. Есть вопрос, на него есть ответ абсолютно правдивый. Когда это случилось, мы были на базе и собрались обсудить, что делать», - рассказал он в эфире «России-24»

По его словам, он попросил врача сборной позвонить Дзюбе, чтобы узнать, в каком состоянии находится футболист. Форварду позвонили, передали от наставника команды привет и сказали, чтобы он «спокойно готовился к вечернему матчу».

«Пару дней мы с ним общались по скайпу», - отметил главный тренер.

Напомним, Дзюбу лишили статуса капитана сборной, и отозвали на время из ее состава, на фоне скандала с появлением в сети интимного видео с его участием. Позже сборная России проиграла сербской команде с большим разгромом. Матч завершился со счетов 5:0в пользу хозяев поля. Однако Черчесов заявил, что отзыв форварда из состава сборной был правильным решением

Дзюбу также лишили статуса капитана питерского клуба «Зенит», однако на матч с «Арсеналом» футболист вышел с капитанской повязкой.

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