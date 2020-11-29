В отношении врача Марадоны выдвинули обвинения по делу о смерти футболиста

Диего Марадона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прокуратура Аргентины выдвинула в отношении Леопольдо Луке, который был личным врачом знаменитого футболиста Диего Марадоны, обвинения по делу о смерти спортсмена.

Как передает телеканал Todo Noticias, расследование в отношении врача начали на основании показаний дочерей футболиста, которые поставили под сомнения действия Луке. Медработника заподозрили в неоказании помощи и совершении непредумышленного убийства спортсмена.

Напомним, знаменитый футболист ушел из жизни 25 ноября в возрасте 60 лет. Как писал сайт kp.ru, ранее появилось сообщение, что аргентинские власти начали расследование обстоятельств смерти спортсмена. Суд в Аргентине распорядился провести обыски в клинике и в доме Леопольдо Луке. В ходе обыска изымались документы, связанные с историей болезни спортсмена, а также профессиональной деятельностью медика.

Незадолго до этого, бывший врач футболится Альфред Кахе заявил, что Марадону не лечили должным образом. По его словам, ему не провели должным образом сердечно-сосудистое обследование.