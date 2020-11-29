Минтруд и Пенсионный фонд не планируют проверок пенсионеров, заявили в Общественной палате

Пенсионный фонд России и Минтруд не планируют проводить в 2021 году массовых проверок доходов пенсионеров, заявила ректор Российского государственного социального университета, член Общественной палаты России, член Общественного совета Минтруда России Наталья Починок. Ранее в СМИ появилась информация о том, что российских пенсионеров проверят на наличие дополнительных доходов. В частности, издание «Прайм» со ссылкой на доцента РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмилу Иванову-Швец сообщило, что ПФР проверит дополнительные доходы пенсионеров, а также проконтролирует место жительства граждан, получающих «северные» выплаты или живущих за границей.

По словам Натальи Починок, у Пенсионного фонда и Минтруда нет подобных планов.

- Никаких планов по «проверкам доходов» пенсионеров нет ни у Минтруда, ни у ПФР, - сообщила ректор РГСУ. - При назначении пенсии не учитывались и не будут учитываться какие-то дополнительные доходы, кроме тех, что имеют отношение к пенсиям по старости. Сегодня, когда идет активная работа по снижению «бюрократизации» процесса, когда уже проведена большая работа по инвентаризации баз данных ПФР, слышать такие заявления странно. Обсуждала вопрос и с Минтрудом, и с ПФР – никто дополнительных проверок не вводит.

Наталья Починок напомнила, что начисление страховой пенсии не зависит от доходов или имущества граждан.

- Пенсии и дополнительные доходы – это просто не между собой связанные вещи. Пенсия назначается в зависимости от заработанных пенсионных прав в период работы. Проверки этих пенсионных прав осуществляются при назначении пенсии. Если у человека с учетом заработанного формируется маленькая пенсия – формируется специальная доплата – региональная или федеральная. Это обычная текущая работа Пенсионного фонда, никаких дополнительных проверок не предусмотрено, - подчеркнула член Общественной палаты России.

То, что никаких проверок проводиться не будет, подтвердила и председатель Общественного совета Минтруда России Елена Тополева-Солдунова.

- Никаких проверок, которые бы привели к уменьшению размера пенсионного обеспечения, не проводится, - заверила она.

Елена Тополева-Солдунова считает, что подобные заявления о контроле за доходами пенсионеров возникают из-за недопонимания действующей пенсионной системы.

- Природа пенсионных прав – другая, страховая. Если говорить о пенсиях по старости – это страховые выплаты, которые выплачивается для возмещения утраченных трудовых доходов. Их размер зависит от сформированных пенсионных прав в период работы, а не от наличия имущества или других доходов гражданина, - сообщила председатель Общественного совета Минтруда России.

Если пенсионер и получает дополнительный доход, например, от предпринимательства, сдачи недвижимости в аренду или процентов по вкладам, это не влияет на размер пенсии.

- Пенсия связана только с трудовым стажем. Более того, если трудовая пенсия гражданина совсем небольшая, то назначается дополнительная выплата, которая позволяет довести размер пенсии до прожиточного минимума пенсионера, - отметила Елена Тополева-Солдунова.