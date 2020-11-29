В Минске начался разгон несанкционированной акции протеста Фото: REUTERS

В воскресенье, 29 ноября, в Минске начался разгон несанкционированной акции протеста.

Как сообщает РИА Новости, протестующим не дают организовать большие группы, пытающихся собраться разгоняют или задерживают.

Очевидцы сообщают, что районы белорусской столицы патрулируют автомобили ГАИ, а в места, где протестующие пытаются образовать сбор, приезжают микроавтобусы с силовиками.

По некоторым данным, применили спецсредства, однако белорусская милиция на данный момент информацию о задержании и происходящие в белорусской столице протестные акции никак не комментируют.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 29 ноября, в Белоруссии проходит «Марш соседей». С самого утра в связи с грядущей акцией протеста в центр Минска выдвинулись спецтехника, военные грузовики, автозаки, а также водомет. Кроме того, в белорусской столице перекрыли несколько станций метро. Правозащитники сообщили о задержаниях в ходе акций протеста.

Напомним, несанкционированные акции протеста в Белоруссии проходят со дня оглашения итогов выборов президента республики 9 августа. Особенно массовые акции проходят в выходные дни.