Месси почтил память Марадоны во время матча, отпраздновав гол в футболке легендарного аргентинца

Месси в футболке клуба, за который играл он и Диего Марадона. Фото: REUTERS

Во время поединка 11 тура чемпионата Испании по футболу произошла красивая акция памяти. Форвард "Барселоны" Лионель Месси почтил память легендарного футболиста Диего Марадоны. На 73-й минуте поединка Лео, забив гол в ворота "Осасуны", облачился в майку клуба "Ньюэллс Олд Бойз", а на спине - 10-й номер, под которым играл Марадона.

В разное время Месси и Марадона тренировались и играли в системе этой команды. Диего Марадона играл за "Ньюэллс Олд Бойз" в 1993 году. Лионель играл за "молодежку" клуба до того, как попал в "Барселону". Судьи не оставили без "внимания" жест Лионеля Месси, показав желтую карочку за демонстрацию второй футболки.

За свой благородный жест Лео получил желтую карточку. Фото: REUTERS

Отметим, что матч 11 тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Осасуной" завершися победой каталонцев со счетом 4:0. И после 11 туров каталонцы занимают 7 место с 14 очками. У "Осасуны" - 15 место и 11 баллов. Следующая игра у "Барсы" - в гостях против "Кадиса", а "Осасуна" примет "Бетис".

Диего Марадона, напомним, ушел из жизни 25 ноября в возрасте 60 лет. Сердечный приступ стал причиной смерти великого аргентинца. Его похоронили на кладбище в городке Белла-Виста, где находятся могилы родителей Диего.