Второй участник гонки «Формулы-1» попадает в аварию после контакта с Квятом Фото: REUTERS

В воскресенье, 29 ноября, на гонке Гран-при Бахрейна «Формулы-1» второй участник Гран-при Бахрейна попадает в аварию после контакта с российским пилотом «Альфа Таури» Даниилом Квятом. На этот раз после перевернулся и вылетел с трассы канадский гонщик «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл.

Если в первом случае вины российского гонщика не было, то после этого столкновения ему выписали 10 секунд штрафа.

Как писал сайт kp.ru, гонка была остановлена на первом круге после аварии гонщика команды «Хаас» Ромена Грожана. Французский гонщик вылетел с трассы из-за столкновения с Квятом, после чего болид француза врезался в ограждение и загорелся. Он сумел покинуть свою машину самостоятельно и сел в медицинский автомобиль. Здоровью пилота ничего не угрожает.