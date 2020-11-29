Украинская актриса Егорова жестко раскритиковала политику Киева в Донбассе

Снежана Егорова Фото: Instagram.com

Украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова раскритиковала политику Киева на востоке незалежной после предложения Минреинтеграции провести декоммунизацию в регионе.

По ее словам, за последние полтора года Украина полностью дискредитировала себя своими действиями в Донбассе и «разношерстными заявлениями», а украинский лидер Владимир Зеленский назначил непрофессионалов на государственные посты, что приобрело «катастрофические очертания».

Егорова заявила, что теперь Украина превратилась в «государство-мутант», которое «пожирает» своих же граждан. Она пояснила, что речь идет о погибших в результате боевых действий в Донбасе, а также мирных жителей, которые лишены спокойной жизни.

«Уже есть целые поколения детей, которые пошли в школу и не знают, что такое жить в мире», - отметила актриса в эфире украинского телеканала «Наш».