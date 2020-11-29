Причина смерти Шона Коннери: актер умер из-за дыхательной недостаточности

Шон Коннери Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Причинами смерти легендарного актера Шона Коннери стали пневмония, сердечная недостаточность и возраст.

Как сообщает американский интернет-портал TMZ, со ссылкой на свидетельство о смерти актера, в документе говорится о смерти артиста из-за дыхательной недостаточности, которая была вызвана пневмонией, преклонным возрастом, а также фибрилляцией предсердия (мерцательной аритмией).

Напомним, Шон Коннери ушел из жизни 31 октября на 91-м году жизни. Шотландский актер был известен прежде всего тем своей ролью Джеймса Бонда. Он появился в семи шпионских триллерах, и был признан лучшим актером, сыгравшим агента 007.

Коннери снялся более чем в 70 фильмах, среди фильмов с его участием «Индиана Джонс и последний крестовый поход», «Охота за Красным Октябрем», и «Скала». Свой «Оскар» актер получил в 1988 году, когда он был назван лучшим актером второго плана за роль ирландского полицейского в фильме «Неприкасаемые».