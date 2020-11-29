Директор «Вектора» рассказал о производстве трех российских вакцин от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Три российские вакцины от коронавирусной инфекции используют разные производственные площадки. Об этом сообщил генеральный директор Государственного научного центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов, отметив, что площадки не конкурируют за препараты.

«Все эти вакцины используют различные производственные площадки, практически не конкурируя таким образом», - сказал директор «Вектора» в рамках онлайн-фестиваля Science Bar Hopping.

Максютов пояснил, что три компании, которые разрабатывают вакцины от коронавируса в России, используют «принципиально разные технологические платформы». Он отметил, что компании работают с учетом накопленного опыта, который был сформирован «данными высокого класса», речь идет о командах по разработке препаратов против других инфекционных заболеваний.

Напомним. накануне группа британских исследователей в области вирусологии оценила российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» и отметила ее эффективности. Эксперты сообщили, что полученные показатели подтверждает возможность бороться с коронавирусом с помощью прививок.