Когда закончится пандемия коронавируса, рассказал директор «Вектора»

Пандемия коронавирусной инфекции закончится в 2021 году. Такое мнение высказал генеральный директор Государственного научного центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов

«Вирус сохранится, но сама пандемия, конечно, уйдет. Уверен, что в 2021 году», - заявил директор «Вектора», выступая на онлайн-фестивале Science Bar Hopping, и отметил, что этот фестиваль в июле можно будет провести офлайн.

Напомним, ранее о том, что эпидемия коронавирусной инфекции может завершиться в России в следующем году заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, для этого делается все необходимое.