В Турции зарегистрировали антирекорд по смертности от коронавируса за сутки Фото: REUTERS

За минувшие сутки в Турции умерли 185 человек, заболевших коронавирусной инфекцией, что стало очередным антирекордом по количеству летальных исходов среди пациентов с COVID-19.

Как сообщает Минздрав Турции, количество новых заразившихся заражения коронавирусом за сутки составило 29 281 тысяч. Таким образом с начала пандемии в стране зарегистрировано свыше 578 тысяч человек, заболевших COVID-19. Общее число жертв инфекции возросло до 13 558.

Напомним, днем ранее, 28 ноября, в мире зафиксировали новый рекордный прироста количества инфицированных коронавирусной инфекцией за сутки. По данным Всемирной организации здравоохранения, число новых случаев заражения коронавируса за 24 часа составило 747 082. Таким образом с начала пандемии в мире зафиксировали 61 299 371 заболевших коронавирусом, число жертв возросло до 1 439 784.