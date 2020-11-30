Врач сказал, почему люди с бородой рискуют больше других заболеть коронавирусом Фото: Мария ЛЕНЦ

Густая и ухоженная борода на мужском лице позволяет ее обладателю выглядеть более брутально и привлекательно для противоположного пола. Однако с появлением в мире коронавируса появилась масса информации об инфекции, в том числе, что люди с бородой имеют наибольшие риски заболеть covid-19 в отличии от других. О том, так ли это на самом деле, kp.ru рассказал кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

По мнению специалиста, волосы человека действительно могут служить источником передачи инфекционных агентов.

- Вот для чего носят шапочку на голове, и, если есть борода, рекомендуют маски. Но в группу риска этих людей нельзя отнести, а вот потенциально заразится или стать переносчиком инфекции можно, - объяснил Кондрахин.

Ранее сообщалось, что для сокращения рисков инфицирования covid-19 гражданам необходимо носить маски и перчатки, а также мыть руки с мылом и по возможности соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.

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