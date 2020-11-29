Главный тренер "Спартака" Тедеско высказался после победы над волгоградским "Ротором"

"Спартак" победил 2:0 волгоградский "Ротор". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московский "Спартак" одержал победу со счетом 2:0 над волгоградским "Ротором". И благодаря этой победе теперь команда Доменико Тедеско - в тройке лучших клубов РПЛ. После матча наставник спартаковцев признался:

- Это был очень трудный матч. Нам нужно забивать больше голов в подобных играх, иначе будет тяжело. Много моментов создали, не хватало последнего удара, последнего паса. Как следствие, соперник, проигрывая 0:1, начинает верить в свои силы. "Ротор" бился сегодня до конца, победа за нами и я очень рад этому.

- А чего не хватает "Спартаку"? Забили быстрый гол, но довели до нервной концовки матч.

- Голов не хватает, собственно. Не знаю, сколько сегодня было моментов. Но - забей второй гол, было бы легче. Тогда залетел бы второй-третий гол. Без Соболева тяжело сегодня было. Иногда он выходит на поле и кажется, что его не видно. Но он забивает голы. В целом, сегодня была хорошая игра, но нужно забивать голы.