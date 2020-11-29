Главный тренер "Спартака" Тедеско сделал заявление о форме Кокорина после победы над "Ротором"

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нападающий "Спартака" Александр Кокорин забил свой второй мяч в составе "красно-белых", поразив с пенальти ворота волгоградского "Ротора". Наставник москвичей Доменико Тедеско после завершения матча на пресс-конференции высказался о Кокорине:

- Саша Кокорин сыграл сегодня хорошо. Не знаю, лучший ли матч за "Спартак", но неделю назад он тоже играл хорошо. У Александра не было предсезонной подготовки, все это необходимо, все это работает на тебя во время сезона. Вот увидите, если он пройдет в полном объеме зимние сборы, то станет еще сильнее. У него хорошая техника, отличное касание, - заявил Доменико Тедеско после победы над волгоградским "Ротором".

Напомним, что в нынешнем сезоне Александр Кокорин провел за "Спартак" восемь матчей, в которых забил два гола. Оба точных удара у Кокорина - с пенальти. Сначала - в ворота "Химок", а сегодня, 29 ноября, в ворота волгоградского "Ротора".

"Спартак", отметим, победил 2:0 волгоградский "Ротор" на своем поле и укрепился в тройке лидеров РПЛ по итогам 16 туров.