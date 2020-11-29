Мария Захарова выбрала кличку для собаки, которую взяла из приюта Фото: Facebook

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова взяла себе домой собаку из приюта. Об этом дипломат рассказала на своей странице в социальной сети Facebook в воскресенье, 29 ноября, и в тот же день она определила с именем для своего питомца.

«Панди», - написала представитель внешнеполитического ведомства страны имя своего питомца, приложив к посту две фотографии нового члена семьи.

Захарова взяла себе домой собаку из приюта Фото: Facebook

Захарова ранее сообщила, что собаку нашли под бетонной плитой волонтёры. Некоторое время пес находился в приюте. О подробностях диплом пообещала рассказать позже.

Cобаку нашли под бетонной плитой волонтёры Фото: Facebook

Ранее сайт kp.ru устроил опрос, как представитель МИД РФ назовет своего нового члена семьи. Большинство 47% выбрали вариант «Лаки» - везунчик, раз попал в хорошие руки. Многие проголосовали за имя «Байден», ведь звучит: «Байден к ноге!». Так же были варианты Мир, как работа Захаровой, и Калинка-Малинка, пес будет танцевать вместе с хозяйкой, за них отдали свои голоса 9% и 4%, соответственно.