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Элитное подразделение армии Великобритании будет бороться с дезинформацией о вакцинах

По данным СМИ, британские военнослужащие собирают сведения о «дезинформации против вакцин со стороны враждебных государств, включая Россию»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Элитное подразделение армии Великобритании будет бороться с дезинформацией о вакцинах

Элитное подразделение армии Великобритании будет бороться с дезинформацией о вакцинах

Фото: Мария ЛЕНЦ

Элитное подразделение британских Вооруженных сил намерено бороться с распространением недостоверной информации о вакцинах от коронавирусной инфекции.

Как передаёт газета The Sunday Times со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы Министерства обороны Соединенного Королевств.а, речь идет об информации, которая размещена на онлайн-платформах, и британские военные «уже следят за публикациями» в киберпространстве, которые связаны с коронавирусной инфекции.

Кроме того, военнослужащие королевства будут собирать «сведения о дезинформации против вакцин со стороны враждебных государств, включая Россию».

Как отмечается в заявление, в декабре в подобного рода операциях в сотрудничестве со специалистами спецслужбы электронной разведки Центра правительственной связи (GCHQ) будет задействовано еще большее количество военнослужащих, чем сейчас.

По данным издания, активные меры по противодействию дезинформации в интернете связаны со значительным числом жителей королевства, которые не собираются вакцинироваться от коронавируса. Согласно опросу Королевского колледжа Лондона, около одной трети граждан Великобритании либо точно не будут прививаться, либо сомневаются.

Распространение коронавируса в мире