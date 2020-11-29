Элитное подразделение армии Великобритании будет бороться с дезинформацией о вакцинах Фото: Мария ЛЕНЦ

Элитное подразделение британских Вооруженных сил намерено бороться с распространением недостоверной информации о вакцинах от коронавирусной инфекции.

Как передаёт газета The Sunday Times со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы Министерства обороны Соединенного Королевств.а, речь идет об информации, которая размещена на онлайн-платформах, и британские военные «уже следят за публикациями» в киберпространстве, которые связаны с коронавирусной инфекции.

Кроме того, военнослужащие королевства будут собирать «сведения о дезинформации против вакцин со стороны враждебных государств, включая Россию».

Как отмечается в заявление, в декабре в подобного рода операциях в сотрудничестве со специалистами спецслужбы электронной разведки Центра правительственной связи (GCHQ) будет задействовано еще большее количество военнослужащих, чем сейчас.

По данным издания, активные меры по противодействию дезинформации в интернете связаны со значительным числом жителей королевства, которые не собираются вакцинироваться от коронавируса. Согласно опросу Королевского колледжа Лондона, около одной трети граждан Великобритании либо точно не будут прививаться, либо сомневаются.