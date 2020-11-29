Разведка Ирана получила информацию об организаторах убийства физика-ядерщика Фахризаде Фото: REUTERS

Разведывательные службы Ирана получили информацию об организаторах убийства ведущего иранского физика - ядерщика, руководителя организации исследований по созданию ядерного оружия Мохсена Фахризаде. Об этом сообщает Министерство информации Исламской республики.

«Благодаря действиям разведки получены данные об организаторах террористического нападения», - приводит агентство Fars текст заявления, где отмечается, что подробная информация будет обнародована позже.

Напомним об убийстве иранского ученого стало известно 27 ноября. Министерство обороны Ирана назвало произошедшие терактом. В военном ведомстве уточнили, что ученый получил серьезное ранение в ходе столкновения с террористами, после чего скончался в больнице от полученных ранений.

Министерство иностранных дел Ирана заявило о наличии серьезных оснований полагать, что к убийству причастен Израиль. Иранские власти пообещали ответить на убийство ученого.