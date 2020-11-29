Россияне старше 60 лет приняли участие в испытаниях вакцины против COVID-19 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России проходят испытаниях вакцины против коронавирусной инфекции "ЭпиВакКороны". В этот раз этап исследований сыворотки достиг ее применения на добровольцах старше 60 лет. Об этом рассказал директор Государственного научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.

По его словам, на данный момент вакцина введена 50 испытуемым из 150 зарегистрированных на добровольное участие в испытании.

- Пострегистрационные исследования на 150 добровольцах в возрасте старше 60 лет стартовали в наукограде Кольцово в Новосибирской области. Это, наверное, самая важная часть исследования, поскольку мы проводим ее на целевой аудитории старше 60 лет, для которой эта вакцина в первую очередь необходима…, - цитируют словам Максютова РИА Новости.