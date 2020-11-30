Врач назвал особенности повторного заболевания COVID-19 Фото: Андрей АБРАМОВ

В России и в других странах продолжается изучение коронавируса, в том числе изучаются особенности повторного заражения пациентов, которые уже перенесли covid-19. О том, в чем заключается разница между первым и вторым инфицированием, рассказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.

По его словам, если у человека, перенесшего коронавирус, врачи снова выявляют эту инфекцию, то сама болезнь будет протекать в наиболее легкой форме.

- У пациента появились антитела - это значит, он встречался с вирусом. А дальше у него антитела остаются, и доказать, что это была вторая встреча, что антител стало больше, намного сложнее, - рассказал эксперт в интервью на телеканале "Россия 24".

Ранее сообщалось, что антитела не могут гарантировать стопроцентную защиту от коронавиурса. Даже переболевшим гражданам стоит придерживаться рекомендаций специалистов.