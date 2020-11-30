После продажи имущества экс-полковника ФСБ Черкалина бюджет РФ пополнился на 6 миллиардов рублей

Имущество экс-полковника Кирилла Черкалина продали Фото: Иван МАКЕЕВ

Прокуратуре РФ удалось вернуть более 6 миллиардов рублей в российский бюджет после продажи имущества экс-начальника второго отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ РФ полковника Кирилла Черкалина, обвиняемого в мошенничестве и получении взяток.

Отмечается, что на торги были выставлены недвижимость и различные предметы роскоши обвиняемого. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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На часть денежных средств, полученных из непредусмотренных законом источников, Черкалин приобретал имущество, которое регистрировал на своих родственников и близких (подробности)