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"Жара, да и только": Вильфанд рассказал о погоде на неделю

Синоптик рассказал, какие природные сюрпризы ожидают россиян
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Вильфанд рассказал о погоде на неделю

Вильфанд рассказал о погоде на неделю

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода будет в каких российских регионах и к каким сюрпризам стоит готовиться гражданам.

По словам синоптика, на этой неделе в целом по стране ожидается аномально теплая погода.

Также аномально тепло будет на Ямале, Таймыре, в центре Красноярского края и Якутии. Там климатическая норма будет превышена на 15-25 градусов. По словам специалиста - "жара, да и только". Об этом Вильфанд рассказал ТАСС.