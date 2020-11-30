Женщина увеличила грудь за 1,7 миллиона и стала бесплодной Фото: Иван МАКЕЕВ

В погоне за счастьем и желанием стать эталоном красоты для самой себя женщины готовы на много, в том числе и на операции. Однако иногда их последствия могут быть весьма печальны.

Так, жительница канадской провинции Британская Колумбия после сложных отношений с парнем потратила крупную сумму денег, чтобы увеличить грудь с третьего до пятого размера.

В 2012 году, когда ей было 26 лет, она впервые увеличила грудь. Спустя время у девушки появились болезненные ощущения, которые привели к непоправимым последствиям. Спустя три месяца спустя она начала страдать от усталости, а также врачи обнаружили у нее большие кисты на яичниках. Из-за болей ей пришлось принимать опиоиды.

В конце этого же года Шелби Кеннеди перенесла внематочную беременность, после чего у нее диагностировали эндометриоз (разрастание ткани, подобной покрову матки в других местах). За последующие несколько лет канадка перенесла три неудачных беременности. Но все же ей посчастливилось забеременеть и родить здоровую малышку.

Очередные проблемы начались, когда ребенку исполнился год. Женщине стало так плохо, что она едва могла встать с постели из-за мучительной боли. Врач рекомендовал ей сделать операцию по удалению матки, после которой она больше не смоет иметь детей. Канадка согласилась с медиком. Спустя еще некоторое время женщина потратила большую сумму на удаление имплантов из груди. Теперь Шелби призывает девушек хорошенько подумать о последствиях прежде, чем "накачивать" грудь. Кстати, в общей сложности она потратила на все операции более 1,7 миллиона рублей. Непростую историю канадки опубликовало издание The Sun.