Роспотребнадзор напомнил россиянам о правилах сдачи теста на COVID-19 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Роспотребнадзоре напомнили россиянам о необходимости соблюдать рекомендации специалистов перед сдачей ПЦР-теста на выявление коронавирусной инфекции в организме..

Так, минимум за три часа перед взятием мазков не следует принимать пищу, чистить зубы, полоскать рот/горло средствами для свежего дыхания, а также использовать спрей-освежитель для ротовой полости, жевать жвачку и курить. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

- Если взять мазок сразу после приема пищи то, в пробирку может попасть недостаточное количество инфицированных клеток. То есть пациент может получить ложноотрицательный результат анализа. Это же относиться и к питью. Вода смывает инфицированные клетки, - говорится в сообщении.

Также специалисты отмечают, что минимум за три часа до сдачи анализа нельзя промывать нос, использовать различные спреи и капли для носа.