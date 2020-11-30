Трамп пожелал скорейшего выздоровления Байдену

Джо Байден травмировал ногу, играя со своей собакой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Действующий президент США Дональд Трамп пожелал кандидаты на пост лидера страны от демократов Джо Байдену поскорее восстановиться после травмы ноги.

- Выздоравливай скорее! - написал Трамп в своём Twitter, добавив видео, на котором Байден покидает больницу в Делавэре.

78-летний Байден в субботу, 28 ноября, травмировал ногу, играя со своей собакой. В заявлении лечащего врача Байдена Кевина О'Коннора сказано, что томография диагностировала у 78-летнего политика переломы боковой и средней клиновидных костей стопы. Американская Академия ортопедической хирургии определяет волосяные или стрессовые переломы, как трещины. Байден будет несколько недель носить специальный ботинок - голеностопный ортез.

Супруга политика, Джилл Байден, с их собаками Мэйджором и Чемпом Фото: Instagram.com

Напомним, выборы США прошли 3 ноября. Джо Байден одержал на них победу, а администрация Трампа уже начала процедуру передачи власти, однако республиканец до сих пор не признаёт поражения и оспаривает результаты выборов в судах.