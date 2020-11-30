Грибок стал поражать органы пациентов с COVID-19 на ИВЛ Фото: Иван МАКЕЕВ

Новая опасность подстерегает пациентов с коронавирусом, которые находятся на аппаратах ИВЛ. В легких образуются грибковые инфекции, что приводит к смерти от 16 до 25% больных. Об этом сообщается в статье, опубликованной по результатам исследования, которое проведено международным коллективом ученых. В состав группы вошли представители института наук о жизни и здоровье Университета Минью в Португалии, медики отделения внутренней медицины Медицинского центра Университета Радбоуд (Нидерланды) и другие.

Исследователи подчеркивают, что чаще всего пневмония, вызванная грибком рода Aspergillus, случается на фоне снижения иммунитета, а еще ее провоцируют некоторые лекарства, которые назначают при тяжелой форме болезни.

Основная опасность микозной пневмонии в том, что она поддается лечению гораздо труднее. В связи с этим Международные микологические организации подготовили инструкцию для врачей в ковидных стационарах.

- Есть два основных варианта инвазивных микозов у больных коронавирусной инфекцией, находящихся в палатах интенсивной терапии, - рассказывает "Известиям" заведующий кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ имени И.И. Мечникова Николай Климко.

Первый — это грибковый сепсис, который вызывают грибы Candida. Эта проблема характерна для пациентов с любой болезнью, которые длительно находятся на ИВЛ, получают антибиотики и парентеральное питание (с помощью капельницы).

В таких условиях грибковый сепсис возникает в 1-2% случаев, летальность – 50%, то есть, каждый второй человек.

Второй вариант – это грибковая пневмония, вызванная грибами рода Aspergillus. В этом случае «ковид» является отягчающим обстоятельством и снижает системы местного иммунитета.

- Одна из причин ее развития, применение глюкокортикостероидов (дексаметазон и другие) и биологических иммуносупрессоров (тоцилизумаб и прочие). Эти лекарства могут спасти жизни больных, но снижают количество иммунологически активных клеток, - заключил ученый.

Тем временем, ученые назвали болезнь, которая в пять раз повышает риск тяжелого течения COVID-19. Специалисты пришли к выводу, что усугубить ситуацию может диабетическая ретинопатия, сообщает телеканал "360".