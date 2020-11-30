В МВД рассказали, как изменится теоретическая часть экзамена на права

В ГИБДД назвали принцип изменения теоретической части экзамена на права Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Билеты для экзамена теоретической части экзамена на права изменят с учётом статистики аварий на дорога, сообщил рассказал заместитель начальника ГУОБДД МВД России Николай Шеюхин.

Он отметил, что отслеживать регионы роста статистики ДТП и их причины помогает аналитическая система, в которую вся информация об аварии поступает при оформлении документов.

- Исходя из этого, конечно, мы предполагаем переработку экзаменационных билетов, но с учетом анализа аварийности и конкретных фактов дорожно-транспортных происшествий, - заявил Шеюхин в разговоре с РИА Новости.

Напомним, в конце 2019 года, как сообщал сайт KP.ru, стало известно, что ГИБДД планирует исключить из экзамена на права проверку навыков вождения на площадке. Эту часть испытаний решили убрать, потому что она занимала слишком много времени. Теперь задания для будущих водителей станут максимально приближёнными к реальным городским условиям.