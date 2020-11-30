В Госдуме предлагают адресно помочь россиянам перед Новым годом

Нуждающимся россиянам могут выплатить адресные пособия к Новому году Фото: Мария ЛЕНЦ

В Госдуме предложили ввести адресные социальные выплаты к Новому году. Это поможет решить ряд финансовых проблем, которые имеются у граждан. Такую позицию высказал глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Депутат отметил, что пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по благополучию россиян.

- Очевидно и падение доходов, и рост безработицы, поэтому как председатель социального комитета я поддерживаю любые дополнительные меры социальной поддержки, - отметил парламентарий в беседе с NEWS.ru.

Но есть одно условие – перечисления должны быть строго адресными, только нуждающимся категориям граждан, уверены в Госдуме.

Выплачивать их можно по той же съеме, как детские пособия нуждающимся семьям.

- Нужно поддерживать деньгами тех, кто в этом особенно нуждается, у кого нет денег на новогодние подарки для детей, на то, чтобы накрыть скромный праздничный стол. Таким семьям нужно обязательно помочь, - сказал депутат.

Получателями выплат могут стать малоимущие и многодетные семьи, инвалиды, пенсионеры.

Еще одна категория, которая получит выплаты - это врач, борющиеся с коронавирусом. На эти цели правительство России выделит из резервного фонда 10 млрд рублей, сообщает газета "Известия".