Неврологи объяснили, почему после коронавируса некоторые пациенты жалуются на нарушения памяти и внимания

Врачи рассказали о росте числа обращений с жалобами на депрессии, нарушения памяти и концентрации после коронавируса Фото: REUTERS

В России пациенты стали жаловаться на проблемы с памятью, а также ориентацией во времени и пространстве после перенесённого коронавируса. Хирург и реабилитолог Константин Лядов рассказал, что весной подобных обращений не было, а сейчас пациенты стали сообщать о слабости и нарушении концентрации внимания. Врач подчеркнул, что пациентов с подобными последствиями немного.

Заведующий отделением неврологии ЦКБ № 1 РЖД Евгений Середкин отметил в беседе с РБК, что после перенесённого в лёгкой форме коронавируса у него, у его коллег и пациентов наблюдались "сильные нейромиалгии, боли задней наружной поверхности ног, начиная от ягодиц и до голени, которые ничем не снимаются".

- Что касается проблем с ориентированием во времени и пространстве, а также вообще нарушением когнитивных функций, - это встречается часто, к сожалению, - добавил врач.

Причиной подобных последствий вируса может стать в первую очередь психосоматика: стресс и страх, сильно увеличивающие давление, а следовательно, риск проблем с сосудами. Такие осложнения приводят к декомпенсации хронических ишемий или к острой ишемии, заявил главный врач реабилитационного центра "Доверие" Александр Комаров. Вторым фактором врач считает "нейротоксическое действие коронавирусной инфекции". Кроме того, патологии нервной системы может спровоцировать нарушение функций легких на фоне коронавируса, поскольку ослабленные лёгкие не могут полноценно питать кору головного мозга кислородом.

Терапевт, профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, пульмонолог Александр Карабиненко считает, что при любом тяжёлом инфекционном заболевании велик риск неврологического или психического расстройства, поскольку инфекция может принести вред нервным волокнам. Помимо этого, токсическое влияние инфекции может спровоцировать токсический отёк головного мозга, который нарушит центральные функции головного мозга.

- И практически у всех наблюдается депрессия. Тут всё, конечно, индивидуально, как и меры, назначаемые врачом для реабилитации - отметил Карабиненко.

Специалисты рассказали, что оправиться от перенесённого заражения коронавирусом помогут принципы терапии, применяемые в неврологии: реабилитация после состояний, связанных с гипоксией, профилактика когнитивных нарушений и мониторинг после выздоровления.

- Нарушения эти обратимы в большинстве случаев, - подчеркнул главврач реабилитационного центра Комаров.

Ранее сайт KP.ru сообщал об последствиях коронавируса для головного мозга.

Также на сайте рассказывали о том, что осенью течение заболевания изменилось, а потому необходимы новые пути реабилитации. В том числе, об осложнениях для мозга и нервной системы.