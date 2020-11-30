Иранские СМИ рассказали детали убийства физика-ядерщика Мохсена Фахризаде

По данным агентства Fars, ученый был убит из дистанционно управляемого оружия. Стрельба велась из стоящего неподалеку Nissan, который вскоре взорвался Фото: REUTERS

Иранский учёный-ядерщик Мохсен Фахризаде был убит из дистанционно управляемого оружия, а стрельба по его автомобилю велась из стоящего рядом и взорвавшегося Nissan, сообщило иранское новостное агентство Fars.

По данным издания, Фахризаде был ранен двумя выстрелами в бок и одним в спину, который повредил спинной мозг. Телохранитель накрыл учёного своим телом и был также несколько раз ранен. Только после этого взорвался Nissan, рядом с которым проезжала в тот момент машина с Мохсеном Фахризаде, его супругой и охраной. Владелец Nissan уехал из Ирана 29 октября.

Напомним, один из основателей иранской ядерной программы был убит утром 27 ноября при выезде из города Ростамкола в провинции Мазендеран на севере Ирана. Они с супругой отправились на бронированном автомобиле в сторону населенного пункта Абсард в сопровождении трёх машин с охраной. Автомобиль, возглавлявший колонну, ускорился, чтобы проверить безопасность впереди по маршруту, и в это время в машину с учёным несколько раз выстрелили.

Fars сообщает, что Фахризаде подумал, что машина сломалась или столкнулась с чем-то, поэтому вышел из автомобиля. В этот момент стоящий в 150 метрах от него Nissan взорвался, а в Мохсена Фахризаде начали стрелять из автомата с дистанционным управлением.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что власти Ирана пообещали ответить на убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Министерство обороны Ирана назвало произошедшее терактом.