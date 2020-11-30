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Россияне рассказали, что они мечтают получить в подарок на Новый год

14% опрошенных признались, что ничего не хотят получить на праздник
Ася КУЗНЕЦОВА
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Опрос показал самые популярные среди россиян варианты новогодних подарков

Опрос показал самые популярные среди россиян варианты новогодних подарков

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самым желанным подарком для россиян оказались деньги. Так ответили 36% участников опроса, проведённого социальной сетью "Одноклассники" и исследовательским центром ResearchMe.

В пятёрку самых популярных желаний также вошли электроника, путешествия, косметика и парфюмерия, средства для ухода за собой и смартфон или планшет.

При этом 14% респондентов ответили, что не хотят получать никаких подарков на Новый год, сообщает РИА Новости.

Россияне также сообщили, что чаще всего поздравляют близких, с которыми не могут увидеться, с помощью социальных сетей. Так ответили 73% респондентов. 63% признались, что предпочитают звонить по телефону, а 51% россиян отправляют сообщения в мессенджерах или СМС.