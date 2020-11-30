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Известный словарь Уэбстера признал «пандемию» словом 2020 года

Эксперты считают, что эпидемия сделала этот год исключительным
Ксения АНУФРИЕВА
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Известный словарь Уэбстера признал «пандемию» словом 2020 года

Известный словарь Уэбстера признал «пандемию» словом 2020 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Американский словарь английского языка «Merriam-Webster», известный во всем мире как словарь Уэбстера, признал слово «pandemic» (пандемия» словом 2020 года. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщается на официальном портале словаря.

- Иногда только одно слово может определить эпоху. Логично, что этот исключительно трудный год отличился именно словом «пандемия». Основываясь на статистическом анализе слов, которые очень часто ищут в нашем онлайн-словаре словом 2020 года стала именно пандемия, - говорится в сообщении.

Впервые резкий рост поисковых запросов по данному слову увеличился в начале февраля, но чаще всего его искали еще 20 января, когда в Штатах зарегистрировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией.

В прошлом году словарь выбрал слово «they» (они) словом 2019 года. Это связали с тем, что английскому языку не хватает нейтрального к полу местоимения единственного числа, которое соответствовало бы словам «все, кто-то, кто-нибудь».

Как писал сайт Kp.ru, ранее государственный институт русского языка имени Пушкина назвал слова «самоизоляция» и «обнуление» словами 2020 года на фоне пандемии коронавирусной инфекции и голосования в России.

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