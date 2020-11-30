Мишустин поручил составить график реформирования институтов развития до 4 декабря

Михаил Мишустин дал поручения по формированию ключевых показателей эффективности для институтов развития Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил до 4 декабря составить графики реформирования институтов развития. К 25 декабря их должен представить заместитель главы кабмина Дмитрий Григоренко.

- Во исполнение поручения президента РФ В.В. Путина от 6 ноября 2020 года ... представить в правительство РФ до 4 декабря 2020 года соответствующие планы-графики ("дорожные карты") по реформированию институтов развития в 2021 году, - сказано в сообщении на сайте правительства.

Руководитель аппарата правительства России Григоренко также должен до 25 декабря утвердить "дорожные карты" на заседаниях межведомственной рабочей группы по оптимизации организационной структуры институтов развития.

Григоренко также возглавит межведомственную рабочую группу по оптимизации организационной структуры институтов развития. Распоряжение о её создании подписал Михаил Мишустин.

В состав группы также вошли заместители руководителя аппарата правительства Валерий Сидоренко и Ольга Чепурина, заместитель министра финансов Алексей Моисеев и замглавы Минэкономразвития Оксана Тарасенко, глава Росимущества Вадим Яковенко и руководитель Аналитического центра при правительстве Константин Калинин.

Заместитель главы департамента экономического развития и финансов правительства России Владимир Москвитин назначен ответственным секретарём группы.