Росстат намерен изменить порядок расчета инфляции в 2021 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалисты Росстата со следующего года намерены изменить порядок расчета инфляции. Новый метод расчета объединит большие данные от контрольно-кассовой техники и технологии искусственного интеллекта. Об этом сообщается в презентации заместителя главы организации по цифровой трансформации Григория Остапенко, пишет РБК.

Предварительные оценки обновленного индекса потребительских цен Росстат может получить уже в начале 2021 года. В настоящее время эксперты в регионах России вручную собирают сведения о стоимость товаров, чтобы рассчитать инфляцию.

После внедрения нового метода расчета число ценовых котировок возрастет с 700 тысяч до нескольких миллионов, а охват товаров, за которыми наблюдают специалисты, увеличится с 400 до тысячи, говорится в материале.

Отмечается, что у новой схемы есть небольшое препятствие: Федеральная налоговая служба передает Росстату фискальные сведения в обезличенном виде. Чтобы они передавала первичные данные транзакций потребуется внести изменения в 102 статью Налогового кодекса страны. Это вовсе не означает, что Росстат получит доступ к персональным данным покупателя – специалистам ведомства нужна только информация для идентификации мест покупок.

Ранее в Совете Федерации сообщили, что в 2021 года страховые пенсии для неработающих пенсионеров проиндексируют на 6,3 процента, что почти в 1,5 раза превысит размер инфляции в России.