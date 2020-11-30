Соцсети Mail.ru Group предложили использовать для дистанционного обучения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минпросвещения Россия и Mail.ru Group расширили возможности для школьников, студентов и учителей по использованию дистанционных образовательных технологий во время пандемии коронавирусной инфекции.

Комплекс новых мер поможет школам, колледжам и институтам использовать онлайн-возможности как во время очного обучения, так и на дистанционных занятиях.

Так, эксперты предложили использовать для «удаленки» бесплатные инструменты ВКонтакте и Одноклассников для проведения онлайн-занятий, «Алгоритмику», которая предоставляет школьникам доступ к платформе дистанционного обучения, Тетрику, помогающую подготовиться к экзаменам, а также GeekBrains, Skillbox и SkillFactory и их бесплатные курсы. Mail.ru Group также проводит «Урок цифры» и «День ИТ-знаний», чтобы помочь ученикам подтянуть из знания о технологиях и выбрать профессию.

- Почти половина учеников и преподавателей в России уже используют ВКонтакте для онлайн-уроков. Наши проекты позволяют учиться и развиваться всем, от младшеклассников до профессионалов, - отметил генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев, чьи слова цитируется в пресс-релизе технологической компании в понедельник, 30 ноября.

Отмечается, что в социальных сетях Mail.ru Group есть возможность создавать закрытые сообщества для обмена материалам, обсуждения занятий и вопросов преподавателям. Для учителей также организована горячая линия в социальных сетях по вопросам «удаленки».

При этом перенести учебу в Одноклассники или ВКонтакте будет очень просто, поскольку подавляющее большинство учащихся в России зарегистрированы и регулярно сидят в них. С помощью видеозвонков педагоги могут проводить уроки и лекции для всех учащихся, а также общаться тет-а-тет с каждым из них. В онлайн-формате через соцсети также можно проводить родительские собрания.

Помогут в обучении и мини-приложения, тесты, анкеты и опросники, которые можно создать в Одноклассниках и во ВКонтакте.