В России за сутки выявлено 26 338 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России после выздоровления от коронавируса выписано 17 247 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за минувшие сутки выявлено 26 338 новых случаев заражения коронавирусом. Новые заболевшие зафиксированы в 84 регионах из 85. Напомним, 29 ноября в стране выявили 26 683 новых заражённых, а 28 ноября - 27 100 заболевших. Общее число заразившихся в России достигло 2 295 654 человек.

Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в Москве - 6 511 человек. На втором и третьем местах Санкт-Петербург и Московская область. В этих регионах положительный результат дали тесты 3 691 и 1 064 человек соответственно.

Выздоровели за прошедшие сутки 17 247 человек. За всё время эпидемии врачи смогли вылечить от коронавируса 1 778 704 человека.

Количество погибших от коронавируса человек в России достигло 39 895, увеличившись на 368 человек.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что россияне стали чаще обращаться к врачам с жалобами на нарушения памяти и внимания после выздоровления от коронавируса.