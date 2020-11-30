В России призвали заварить мусоропроводы в жилых домах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России необходимо заварить мусоропроводы во всех многоэтажных жилых домах. Это поспособствует эффективному внедрению программы по раздельному сбору отходов. Такое мнение выразил специальный представитель российского президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в интервью изданию «Интерфакс» в понедельник, 30 ноября.

Он подчеркнул, что раздельный сбор твердых коммунальных отходов – сложнейшая цепочка, начать которую следует именно с консервации мусоропроводов в стране.

- Разумеется, для этого требуется согласие жильцов, при этом согласиться должны абсолютно все. Если хоть один житель многоэтажки на 1000 квартир выступит против идеи, то мусоропровод останется на месте, - объяснил Сергей Иванов.

Спецпредставитель президента России отмети важность внедрения такой идеи. Она уже прошла через специалистов Минстроя, поэтому теперь все новые многоквартирные дома будут строиться без мусоропроводов.