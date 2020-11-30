WSJ: Группа украинских лоббистов участвует в разработке американских санкций по "Северному потоку - 2"

The Wall Street Journal сообщает, что Киев решил помочь Вашингтону в санкциях против "Северного потока-2" Фото: REUTERS

Украинские лоббисты принимают участие в разработке санкций со стороны США, касающиеся проекта строительства газопровода "Северный поток - 2", сообщило издание The Wall Street Journal.

В публикации сказано, что сотрудник компании "Нафтогаз" Вадим Гламаздин, который курирует в корпорации вопросы взаимодействия с властями, и сотрудник Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Харченко уже более четырёх лет "закулисно работают в Вашингтоне" над препятствиями строительству газопровода "Северный поток - 2". Также отмечается, что Гламаздина и Харченко поддерживает лоббист Дэниел Вадич.