Автоэксперт прокомментировал идею изменить теоретическую часть экзамена на получение водительских прав

Теоретическую часть экзамена на получение водительских прав могут изменить с учетом статистики аварийности Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Корректировки теоретической части экзамена на получение водительского удостоверения повлекут расширение учебной программы в автошколах. Так прокомментировал идею нововведения председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.

«Если будущим водителям будут дополнительно рассказывать о причинах аварийности, очагах аварийности, ничего в этом плохого не вижу... это будет очень полезно... Такое предложение заслуживает обсуждения: предупреждение ДТП — это важнейшая функция правил дорожного движения. Конечно, водитель должен понимать и осознавать, какие факторы влекут повышенную аварийность», — цитирует Похмелкина RT.

При этом автоэксперт добавил, что пока не понимает, как правильно следует подавать информацию и какие вопросы включать в билеты, чтобы помочь начинающим водителям усвоить знания о возможных аварийных ситуациях.

Напомним, ранее в МВД рассказали об изменениях, которые могут коснуться теоретической части экзамена на права. В ведомстве хотят, чтобы вопросы в билетах формулировались с учетом аварийной ситуации на дорогах, передает Москва 24.