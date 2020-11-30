ВОЗ посоветовала россиянам встретить Новый год дома Фото: Михаил ФРОЛОВ

На фоне пандемии коронавирусной инфекции жителям России лучше всего встретить Новый год дома в кругу семьи. Об этом сообщила в интервью агентству ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович в понедельник, 30 ноября.

Эксперты отметил, что можно посетить концерты или другие массовые мероприятия, но только при условии строгого соблюдения социальной дистанции между людьми.

- Каждый должен нести ответственность. В этом году из-за тяжелой эпидемиологической ситуации я бы посоветовала провести Новый год дома. Мы ведь уже забыли, что следует провести вместе больше времени, - отметила Мелита Вуйнович.

Напомним, что с начала эпидемии коронавирусной инфекции по всему миру заразились более 62,7 миллиона человек, в России инфекцию подхватили 2 295 654 местных жителей.

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