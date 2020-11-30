В России продлили мораторий на проверки малого и среднего бизнеса

Правительство продлило мораторий на проверки малого и среднего бизнеса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство России на фоне продолжающейся пандемии коронавируса продлило мораторий на плановые проверки организаций малого и среднего бизнеса до конца 2021 года, сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин.

- Именно этот сектор оказался наиболее пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции, заявил глава кабмина на совещании с заместителями. Мишустин также назвал задачей правительства продолжение поддержки граждан.

Президент России Владимир Путин, как сообщал сайт KP.ru, ранее предложил продлить на три месяца отсрочку по налогам для компаний малого и среднего бизнеса из ряда сфер, а также предложил новые меры поддержки бизнеса.

Напомним, отсрочка даёт право перенести срок уплаты всех налогов, кроме НДС, на более поздний срок. Изначально объявлялась трёхмесячная отсрочка для обязательных выплат за первый квартал, но позже её продлили ещё на полгода.