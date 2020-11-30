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Экономика

В России все кадровые документы могут перевести в цифровой формат

В экспериментальной программе принимают участие уже более 150 компаний
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Российские компании могут полностью перейти на электронный кадровый документооборот

Российские компании могут полностью перейти на электронный кадровый документооборот

До конца ноября любая организация в России может стать участником экспериментальной программы по ведению кадровых документов в электронном виде. Если пробный этап пройдет успешно, то такая практика может стать повсеместной.

Электронный документооборот подразумевает, что любые кадровые процессы могут исполняться дистанционно. А заверить любой документ как сотрудники, так и работодатели смогут с помощью электронной подписи, в некоторых случаях усиленной.

По оценкам участников эксперимента, которые приводит пресс-служба Минтруда, перевод документооборота в электронный формат значительно упростит работу и сотрудников кадровых служб, и руководителей. Отмечается, что особенно актуальным электронный формат стал в период пандемии коронавируса, когда часть работников и так перешла на удаленку, передает «Российская газета».

В Минтруде сообщили, что число участников эксперимента в ноябре превышает 150 организаций, в них трудится более полмиллиона работников.