Россияне ответили, сколько потратят на новогодние подарки в этом году

Среди мужчин на 6% больше тех, кто постепенно копит весь год на новогодние подарки Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Треть россиян рассказали, что готовы потратить на новогодние подарки более пяти тысяч рублей, но большинство не откладывают деньги на них заранее, признались участники опроса, проведённого социальной сетью "Одноклассники" и исследовательским центром ResearchMe.

Исследование, проведённое среди 2 529 пользователей рунета, показало, что 18% россиян смогут уложиться в сумму от одной до трёх тысяч рублей, 13% опрошенных хотят потратить на все новогодние подарки от пяти до семи тысяч рублей, 11% планируют траты на сумму более девяти тысяч рублей.

10% респондентов вовсе хватит одной тысячи рублей на все новогодние презенты для близких, а 9% россиян потратят от семи до девяти тысяч рублей. 20% опрошенных пока не могут ответить, во сколько обойдутся подарки для них.

Не откладывают деньги на эту статью расходов заранее 56% россиян. 19% начинают копить на подарки осенью, а 15% копят понемногу весь год. При этом, сообщает РИА Новости, среди тех, кто откладывает деньги на новогодние подарки весь год, 18% мужчин и 12% женщин.

Ранее сайт KP.ru публиковал результаты опроса россиян, в котором они признались, что больше всего хотели бы получить в подарок на Новый год.