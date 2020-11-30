Промышленный туризм в Чувашии – еще одна точка роста

Промышленный туризм – очень интересный вид туризма, когда гости региона в ходе экскурсии получают возможность посетить действующее предприятие и познакомиться с тем, как оно работает. Особенно это может быть важно для молодежи, выбирающей профессию, да полезно и для школьников младшего и среднего возраста – чтобы представляли, как и что устроено в жизни, откуда берутся и какого труда стоят те или иные предметы, которые мы видим вокруг себя.

В рамках проекта Минпромторга России и АНО «Агентство стратегических инициатив» Чувашия вошла в число пилотных регионов по развитию промышленного туризма.

На начальные числа декабря намечено совещание руководства Республики во главе с Олегом Николаевым, на котором обсудят потенциал и конкретные возможности развития этого туристического направления.

Пока к участию в проекте участвуют ОАО «Букет Чувашии», АО «АККОНД», АО «Промтрактор», ЗАО «Хлебозавод Петровский», ООО НПП «ЭКРА», ЗАО «Сеспель» и ООО «Чебоксарский трубный завод».