Вузы Москвы и Санкт-Петербурга перевели на дистанционное обучение Фото: Мария ЛЕНЦ

Все высшие учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга переведены на дистанционное обучение из-за распространения коронавирусной инфекции. Об сообщили в Минобрнауки России в понедельник, 30 ноября.

- Все учебные заведения, которые располагаются на территории российской столицы и Санкт-Петербурга, а также некоторые высшие учебные заведения в регионах России, в которых зафиксирована сложная эпидемиологическая обстановка, переведены на удаленное обучение, - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что институты страны сохранят все бюджетные места за студентами из-за рубежа, которые не смогут въехать на территорию России из-за введенных на фоне коронавирусной инфекции ограничений или испытывают сложности с дистанционной формой обучения. Отчислений иностранных студентов в связи с переходом на удаленное обучение также не производилось, отметили в Минобрнауки страны.

Как ранее писал сайт Kp.ru, Минпросвещения России и Mail.ru Group расширили возможности для школьников, студентов и учителей по использованию дистанционных образовательных технологий во время пандемии коронавирусной инфекции. Для «удаленки» они предложили использовать социальные сети и мини-приложения, в которых можно проводить конференции, создавать тесты и задавать вопросы преподавателям в онлайн-режиме.