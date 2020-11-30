Суд продлил арест обвиняемому в госизмене Ивану Сафронову. Фото: Софья Сандурская/АГН "Москва"

Московский Лефортовский суд продлил арест обвиняемому в госизмене Ивану Сафронову. Советник главы Роскосмоса будет находиться под стражей до 7 марта следующего года. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе суда в понедельник, 30 ноября.

- Лефортовский суд принял решение продлить Сафронову срок содержания под стражей до 7 марта 2021 года, - говорился в сообщении.

Напомним, что бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», ныне советник главы Роскосмоса Иван Сафронов был задержан и арестован в начале июля текущего года. Против него возбудили уголовное дело о государственной измене, вину Сафронов не признает.

По версии Федеральной службы безопасности, его завербовали спецслужбы Чехии восемь лет назад. Задание Сафронова, по версии следствия, заключалось в сборе и передаче информации в отношении военно-технического сотрудничества со странами Африки и деятельности ВС РФ на Ближнем Востоке.