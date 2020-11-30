Майя Санду выступила за вывод российских войск из Приднестровья Фото: REUTERS

Новый президент Молдавии Майя Санду выступила за вывод российских войск из Приднестровья. Российских миротворцев в регионе лидер Партии действия и солидарности предложила заменить на гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. Такое мнение политик выразила во время пресс-конференции в понедельник, 30 ноября.

- Опасности вооруженных столкновений давно нет, поэтому позиция молдавской стороны заключается в том, что эта миротворческая миссия должна быть трансформирована в гражданскую миссию под эгидой ОБСЕ. Российские войска и боеприпасы следует вывести из Приднестровья, - заявила Майя Санду.

Напомним, что российская Оперативная группа войск прибыла в Приднестровье еще в 1992 году по соглашению о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Молдавии. В настоящее время они совместно с миротворцами Молдавии, Приднестровья и военными наблюдателями от Украины поддерживают мир в зоне безопасности по Днестру.

Как сообщал сайт Kp.ru, официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что планы Майи Санду по выводу Оперативной группы российских войск из Приднестровья закончатся подрывом всех усилий, которые были приложены за минувшие годы к мирному урегулированию конфликта.

Захарова отметила, что уже 25 лет в регионе сохраняется стабильность именно благодаря миротворцам.