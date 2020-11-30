В Гидрометцентре предупредили об аномальном холоде

В Астраханской, Саратовской, Омской, Свердловской областях, в Татарстане, Башкортостане и еще в некоторых других регионах в течение недели ожидается холодная погода с отклонениями от нормы на 5-10 градусов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В течение недели аномальное похолодание наступит в Астраханской, Волгоградской, Омской, Саратовской, Самарской и Свердловской областях, а также в Башкортостане, Кургане, Новосибирске, Оренбурге, Татарстане и Томске, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что жителей этих регионов ожидает "настоящий холод", а температура будет ниже нормы на пять или десять градусов.

Вильфанд отметил в разговоре с ТАСС, что холода особенно затронут юго-восточную часть европейской части России.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что грядущая зима в России будет немного холоднее и снежнее прошлой. Глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что снежный покров в первую очередь зависит от количества оттепелей. Синоптик также сообщал, что в Москве как минимум до середины ноября не будет метелей, снежных заносов и интенсивных осадков.