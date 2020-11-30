Россияне становятся жертвами мошенников, из-за незнания финансовых терминов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россияне все чаще становятся жертвами мошенников из-за незнания финансовых терминов. Большой процент населения очень туманно представляет, что значат не только обозначения из мира экономики, но и определения, связанные с мошенническими действия в сети. Это показал опрос Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) и Института русского языка имени Пушкина.

Фишинг, скимминг, снифферинг, траппинг – все эти понятия применяются мошенниками, которые заманивают пользователей на сторонние сайты или воруют персональные данные, в том числе финансовые. О них осведомлены всего 7-12% россиян.

80% респондентов признаются, что испытывают сложности, разбираясь в финансовых терминах. При этом две трети респондентов ежедневно сталкиваются с такими словами.

А подавляющее большинство (93%), минимум, раз в одну-две недели. Только каждый пятый россиянин (21%) разбирается в данных вопросах.

Наибольшее понимание у людей имеется о «прижившихся» терминах, таких как инфляция, дефляция, дефолт, акция и облигация. О них слышали 72–99% респондентов, многие могут описать о чем идет речь.

Благодаря кредитам, знакомыми оказались лизинг, аннуитетный платеж и овердрафт (64–88%), но у многих возникают трудности в объяснении данных слов. Только 47% смогли дать определение лизинга. А более 25% не имеют представления, что такое аннуитетный платеж.

Понятия блокчейн и фишинг (популярный вид интернет-мошенничества, нацеленный на получение доступа к данным через рассылки) слышали 26–43% опрошенных.

«Траппинг» (мошенничество с использованием банкоматов), «скимминг» (кража данных карты при помощи считывающего устройства) и «снифферинг» (перехват данных) у большинства вызвали затруднения. Пояснить их смысл респонденты не смогли, а слышали термины только 7–12% опрошенных.

- Это указывает на проблему получения базовых знаний на финансовом рынке и его инструментов. Технологии порождают новые виды мошенничеств, они появляются так часто, что люди просто не успевают разбираться в терминологии. У них не срабатывает «маячок» о возможной угрозе, и они не чувствуют опасности, поэтому становятся жертвами, - заключил в беседе с «Известиями» директора АРФГ Вениамин Каганов.