Эффективность институтов развития в России будут оценивать с помощью системы KPI Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Система KPI станет основой оценки эффективности институтов развития в России после реформы. Новый метод позволит оценить работу институтов в динамике, объяснил российский вице-премьер и глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко в понедельник, 30 ноября.

- Для оценки эффективности будет использован абсолютно новый подход – система KPI. С помощью нее может увидеть итоги работы и оценить их качество в динамке, а не оставлять подведение результатов на конец года, - объяснил он в интервью газете "Коммерсантъ".

Дмитрий Григоренко отметил, что система мониторинга достижения национальных целей развития России позволит оценить, насколько достигаются запланированные результаты, в режиме реального времени. Главные показатели оценки эффективности институтов развития будут утверждены уже в следующем году. Полностью реформу смогут завершить, когда правительство сможет работать по KPI.

Вице-премьер добавил, что реформа позволит выйти на новую модель работы и целеполагание, которые будут отвечать всем современным вызовам и реалиям.

Напомним, что 23 ноября глава российского правительства Михаил Мишустин объявил о масштабной оптимизации институтов развития страны. Некоторые из них перейдут под управление госкорпорации ВЭБ.РФ, другие объединяться или ликвидируются.